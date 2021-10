Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, svelato il nome della figlia: c'è anche un omaggio alla regina

La principessa Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, ed Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto il nome della loro bambina nata il 18 settembre. La Famiglia Reale ha pubblicato la nota ufficiale in cui si annuncia il nome completo della pronipote della regina Elisabetta. Alla sovrana hanno deciso di rendere omaggio con il secondo nome. Meghan Markle ha invece optato per la secondogenita il nomignolo della nonna di Harry: Lilibeth.

Leggi anche > Il Principe William ricorda Lady Diana, durante la sua visita al centro di accoglienza per senza tetto: «Mi ispiri ancora»

Beatrice di York, il nome della figlia

«Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice e il signor Edoardo Mapelli Mozzi hanno chiamato la loro figlia Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. La coppia ha detto: "Stiamo tutti bene e Wolfie è il miglior fratello maggiore di Sienna», si legge nel post sui social della Famiglia Reale a corredo di un'immagine che mostra le impronte dei piedini.

Beatrice di York, la piccola Sienna

Per la 95enne regina Elisabetta si tratta del 12esimo bisnipote. La bambina è frutto dell'unione fra Beatrice e il conte Edoardo Mapelli Mozzi, immobiliarista londinese di padre aristocratico italiano (la famiglia Mapelli Mozzi ha le sue radici a Bergamo) e madre inglese, culminato in un matrimonio celebrato in tono relativamente minore nel 2020 dopo il rinvio dei programmi iniziali legato alle restrizioni della pandemia di Covid. Il principe Andrea - terzogenito della regina, finito nella bufera per il presunto coinvolgimento nello scandalo sessuale legato all'amicizia con il defunto miliardario pedofilo americano Jeffrey Epstein - era già nonno di un bambino: messo al mondo dal febbraio scorso dalla sua secondogenita Eugenia assieme al marito Jack Brooksbank, un uomo d'affari della City.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 17:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA