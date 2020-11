«Batman marrone? Uno scarafaggio»: e Travis Scott cancella il suo profilo Instagram

Galeotto fu il suo costume di Halloween: il cantante Travis Scott, pochi giorni dopo aver condiviso sui social una sua foto vestito da Batman, ha cancellato il suo account di Instagram. E per qualcuno la decisione è motivata dal fatto di essere stato deriso dagli haters proprio per quel costume: la sua 'bat-suit' non era infatti nera come nella tradizione del Cavaliere oscuro, ma marrone.

Il fatto che il costume fosse marrone, per alcuni ‘fans’ (o per qualcuno che suo fan non lo è affatto) lo portava a sembrare più uno scarafaggio che un uomo pipistrello: per questo, dopo le decine di commenti di critica, Scott ha disattivato il profilo. Ma c’è anche chi dice che sia una mossa di marketing per poi tornare con qualche annuncio sul suo prossimo singolo o album: solo il tempo potrà svelare il mistero.

Travis Scott dressed as Batman for halloween 🦇 pic.twitter.com/WqWbgMLwXj — 🎪 (@RodeoTheAlbum) November 1, 2020

