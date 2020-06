Bassam Salamé, emiro in Via Veneto: si ferma in un bar che trasforma in un "ufficio"

Coronavirus, seconda ondata in molti paesi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 16:31

L’si gode l’estate romana. L’emiro si è regalato una pausa nella Capitale comodamente seduto in un locale nella centralissima via Veneto.Vestito di tutto punto l’emiro, approfittando della giornata di sole, si è seduto in un bar che ha momentaneamente "traformato" nel suo ufficio. Per più di due ore tra una consumazione e l’altra ha consultato il suo fedele tablet e risposto alle numerose chiamate che ha ricevuto.Bassam Salame non ha mai dimenticato le norme per l’emergenza coronavirus, dato che ha sempre portato dei guanti in gomma e indossato la mascherina, che ha tolto solo per bere quanto ordinato e parlare col suo smartphone.