Barra e Santamaria, e vissero felici e contenti

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno festeggiato il loro matrimonio a Policoro, in spiaggia sul mare della Basilicata, per amici e familiari che non c'erano a Las Vegas nel giorno in cui per la prima volta si scambiarono le fedi e le promesse di amore eterno.Francesca è arrivata dal mare, in barca, con un equipaggio del tutto speciale composto dai suoi tre figli e dalla primogenita di Claudio. Lo sposo si è esibito in una serenata commovente. Poi i due sposini si sono scambiati due lettere con la promessa d'amore eterno. E vissero felici e contenti.