Barbie diventa ecologica e in plastica riciclata. Arriva infatti la bambola ispirata a Jane Goodall, la “Regina degli scimpanzé”. Si tratta dell’etologa e antropologa che da decenni lotta per un maggior rispetto dell’ambiente e degli animali. Foto: The Jane Goodall Institute Music: "Perception" from Bensound.com

