Barbie ha un cognome, Mattel lo rivela su Twitter e il web esplode

ha un cognome. La bambola più famosa del mondo avrebbe una vera e propria "carta d'identità", anche se tanti fan finora ne sarebbero stati all'oscuro.In occasione della Giornata dei fratelli, la Mattel ha twittato una foto in cui Barbie è ritratta accanto alle storiche sorelle, ma è stata la didascalia a scatenare il web: «Buona giornata dei fratelli dalle sorelle Roberts». Insomma,, sono queste le generalità della bambola made in Usa. Neanche a dirlo, il tweet ha fatto il giro della Rete.Non è tutto. Pare infatti che Barbie, nata nel 1959, avesse sempre avuto un cognome e perfino un secondo nome, divulgati nei diversi prodotti editoriali fin dagli anni 60., questo il nome per esteso della bionda più amata.Secondo la biografia diffusa da Mattel, Barbie è figlia dei coniugi Roberts,, un ingegnere e una casalinga, che vivono nell’immaginaria cittadina di Willows, in Wisconsin. La bambola ha diversi fratelli e sorelle (Skipper, i gemelli Tutti e Todd, Stacie, Shelly e Krissy), parla 50 lingue e ha svolto le professioni più disparate. Si è fidanzata connel 1961 e dopo un periodo di separazione e un flirt con il surfista australiano Blaine, nel 2006 la coppia sarebbe tornata insieme. Anche se non si sono mai sposati.Il prossimo anno Barbie Roberts compirà, ma bisogna ammettere che è ancora in gran forma.