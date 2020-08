Barbara D'Urso presenta il nuovo fidanzato: i followers restano spiazzati

Barbara d’Urso

La regina dellesi sta godendo un po’ di relax dopo la faticosa stagione televisiva e condivide con i followers alcuni scatti al mare o in piscina. In uno degli ultimi su Instagram, però, si è divertita pubblicando uno scatto a letto in compagnia di un peluche. «Buonanotte da me e dal mio fidanzato», scrive nella didascalia del post. La conduttricesi diverte con le battute sui presunti fidanzati.con la consueta ironia fa divertire i followers, che anche questa volta sono rimasti spiazzati. Nella foto è distesa su un grande letto bianco, struccata e assonnata. Accanto si vede un un buffo peluche, che la conduttrice presenta ai fan come il suo nuovo fidanzato.Si tratta dell’ennesima frecciatina a tutti coloro che continuano ad attribuirle flirt e relazioni. Barbara D'Urso continua così a dichiararsi single.Nel frattempo, la conduttrice si prepara per la nuova stagione diLa nuova edizione del, invece, slitterà di un anno a causa del rinnovo della versione Vip affidata ad