Barbara D'Urso in vacanza, la foto in bikini scatena i fan: lato B da urlo Foto

Barbara D'Urso ha più di 60 anni e un fisico incredibile. L'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha scatenato i fan. La conduttrice di Canale 5 è in vacanza, si gode il sole e l'acqua della piscina e non dimentica di stuzzicare i followers con le sue foto provocanti.

Barbara D'Urso in bikini, lato B da urlo

L'ultima foto in particolare la mostra di spalle, in bikini, mentre è immersa in acqua per metà. La piscina lambisce i glutei, ma non copre totalmente il lato B da urlo evidenziato dal costume. Fisico statuario e scatto hot.

Una foto simile non poteva che scatenare i commenti. In tanti si complimentano e c'è chi grida al fotoritocco. Le fan la difendono chiamando in causa l'invidia delle persone. Barbara è al top e si concede relax e bagni (di autostima)

