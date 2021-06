Barbara D'Urso, cenetta romantica e fuga in auto con un uomo: beccati dai paparazzi

Barbara D'Urso è stata paparazzata in compagnia di un uomo, Francesco Zangrillo, assicuratore 48enne che frequenterebbe già da un po'. Nonostante i vari depistaggi, il settimanale 'Oggi' ha pubblicato le fotografie che mostrano la conduttrice a cena al ristorante La Briciola, nel centro di Milano, e poi la sua 'fuga' in auto. I due non escono allo scoperto, ma Zangrillo è stato già visto al compleanno di lei.

Le foto di 'Oggi' mostrano Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo prima a cena con qualche amico. E poi all'uscita dal locale si vede lui aspettarla sotto la pioggia con il motore acceso e andare via con lei. Tra lui e la conduttrice Mediaset si dice ci sia una simpatia, ma potrebbe esserci anche qualcosa di più. Barbara si dichiara single da tanto tempo.

Come riporta il giornale se qualcuno prova a farle delle domande in proposito non smentisce, ma «ammicca». «È presente sempre anche l’ineffabile Zangrillo. Una volta è in macchina che aspetta. Un’altra è a due passi, e per darsi un tono si abbraccia l’amico Raffaello Tonon, o lo si vede incrociare dall’altro lato della strada…», si legge sul settimanale. Barbara e Francesco negli ultimi giorni si sono incontrati spesso in compagnia di amici, ma lui la riaccompagna a casa spesso.

