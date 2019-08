Barabara D'Urso scatenata in vacanza con Filippo Nardi e gli amici. I follower si chiedono: "Ma sono fidanzati"?

Sabato 24 Agosto 2019, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È unascatenta quella che si sta rilassanto in questa breve pausa estiva dai suoi numerosi impegni televisivi. Carmelita, infatti, sta "raccontando" la sua estate esplosiva ai suoi fan attraverso Instagram postando più stories al giorno. Proprio in queste ore ha caricato alcuni video in cui se la spassa con i suoi amici, tra cui queldal quale sembra inseparabile in questi giorni.I due, come raccontato da Leggo.it, in effetti si stuzzicano da diverso tempo sui social, e non solo. E la curiosità dei followers di Barbara D'Urso non sembra placarsi: sono fidanzati si chiedono in tanti?In realtà in questi video pubblicati da Carmelita i due sono in compagnia di moltissimi amici e - prima in macchina e poi in barca - cantano e ballano, spensierati in questi ultimi giorni di relax al mare. Insieme a loro ci sono, tra gli altri, Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Proprio la Grimaldi si esibisce un ballo decisamente sexy sulla barca, prima di gettarsi in acqua.Immancabile, infine, il coro dedicato alla canzone dell'estate di Barbra D'Urso, ovvero quel Dolcemaro cantato insieme al suo amico Malgioglio che è stata la colonna sonora dell'estate di Barbara e non solo.Ma la curiosità dei follower di Barbara D'Urso è sempre più esplicita: tra lei e Filippo Nardi è nata una relazione? Intanto, forse proprio per tenere a bada la curiosità di molti Barbara utilizza l'hashtag #amicizia. Basterà per placare la curiosità dei suoi follower?