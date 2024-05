Barbara Ronchi: «Troppe volte sono arrivata vicino al traguardo senza tagliarlo mai. Ai provini non ero mai abbastanza bella»

di Cristina Siciliano

Barbara Ronchi, mora con occhi azzurri, sembra essere l'incarnazione di un quadro perfetto, ma per lei non è stato così semplice «accettarsi». L'attrice 42enne ha una lunga carriera alle spalle: dal teatro, cinema alla televisione. Barbara Ronchi però ha parlato dei suoi momenti di debolezza rivelando che spesso è stata «scartata come protagonista» nei film perché «poco bella».

Le parole di Barbara Ronchi

«Ho attraversato momenti bui da cui ho capito che dovevo risollevarmi - ha spiegato Barbara Ronchi a Vanity Fair -. Mi sentivo sbagliata: il lavoro non andava come speravo, arrivavo vicina al traguardo e non lo tagliavo mai. Ho anche pensato di mollare a un certo punto. Un giorno mi sono svegliata e ho detto: non è colpa mia. Poco dopo è nato mio figlio ed è cambiato tutto: lui è diventato la mia priorità e ho messo via il dolore e le soddisfazioni hanno cominciato ad arrivare.

L'attrice ha aggiunto: «Sono rimasta fuori tanti anni. E l’ho provata la rabbia verso un sistema che preferiva altre attrici, più conosciute, più belle, più seguite sui social, rispetto a una ragazza che non aveva niente da offrire se non la propria arte».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Maggio 2024, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA