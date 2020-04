Barbara D'Urso, Simona Izzo e Tognazzi in collegamento dal salotto di casa. I fan notano un dettaglio: «Sembra una tomba»

Barbara D'Urso , Simona Izzo e Ricky Tognazzi in collegamento dal salotto di casa. I fan notano un dettaglio: «Sembra un film dell'orrore...». Oggi, Simona Izzo ha festeggiato il compleanno in diretta a Pomeriggio 5. La regista, doppiatrice e sceneggiatrice ha spento le 67 candeline in compagnia del marito Ricky Tognazzi, in collegamento dal salotto di casa. Ma l'attenzione dei telespettatori è stata attratta da un particolare.

Il salone di casa Izzo-Tognazzi, totalmente in legno scuro e in stile antico ( foto ) ha scatenato l'ironia dei follower su Twitter. «Ma vivono in un castello dell' 800?», chiede un utente. E ancora: «Sembra un film dell'orrore...». C'è perfino chi fa del black humor: «Ma vivono in una tomba?».

Tanti, anche, i commenti di apprezzamento per la coppia. «I Tognazzi, una serie tv italiana». Al momento del video dedicatole da Barbara D'Urso, Simona Izzo si commuove: «Grazie per questo compleanno».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 20:36

