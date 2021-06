Barbara D'Urso, il post che commuove. Ma i fan attaccano: «Totalmente diversa»

Con un post Barbara D’Urso commuove i suoi follower. La conduttrice Barbara D’Urso, di solito molto riserva sui social relativamente sua vita privata, ha invece stavolta condiviso sul social un tenero scatto di famiglia: “Questi – ha spiegato la D’Urso – sono gli uomini della mia vita”.

Leggi anche > Stefania Orlando, bomba sul prossimo concorrente del GF VIP

Barbara D'Urso, con un post commuove il social

Nonostante sia sempre sotto le telecamere e anche molto attiva sui social, Barbara D’Urso è stata sempre riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Questa volta però su Instagram la conduttrice ha voluto fare un’eccezione, pubblicando uno scatto di quale tempo fa assieme ai suoi affetti più cari, vale a il padre, l’ex Mauro Berardi, con cui ha avuto una relazione durata dal 1982 al 1993 e i suoi due figli nati dal loro amore, Giammauro ed Emanuele: “Non ho molte foto tutti insieme – ha scritto nella didascalia del post Barbara D’Urso - e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi. Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…”.

Numerosi i like da parte dei fan di Barbara D'Urso, mentre nei commenti i follower si dividono. Una parte si congratula per la foto e le chiede di tornare al fianco del suo ex, un’altra invece prende spunto dallo scatto pubblicato per continuare a sottolineare il ricorso ai ritocchini, con diverse stoccatine come “Quella in foto chi sarebbe? Totalmente diversa”, oppure “Sembra un'altra, la chirurgia fa miracoli”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 14:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA