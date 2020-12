Barbara D'Urso pronta per la politica: «Me l'hanno chiesto mille volte e lo farò». Barbara D'Urso, la regina della tv sulle reti Mediaset, si è detta pronta a scendere in campo. Il futuro di Carmelita potrebbe essere in politica, secondo quanto ha dichiarato la conduttrice in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.

«Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò», ha spiegato la D'Urso.

Per il momento, nell'immediato futuro di Barbara D'Urso c'è un ritorno sul set dopo la terza stagione, nel 2019, della fiction La dottoressa Giò: «Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare», ha dichiarato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 10:00

