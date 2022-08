Barbara D'Urso, lato B da urlo a 65 anni: la foto che infiamma il web

di Federica Portoghese

Barbara D'Urso continua a far sognare i suoi fan con il suo fisico da urlo. L'ennesimo scatto sexy infiamma il web: ancora una volta, sul suo profilo Instagram, si mostra di schiena, sdraiata in piscina, un capello in paglia e un bikini rosso, in risalto un lato B strepitoso. La D'Urso, a 65 anni, è in forma smaliante e non ha nulla da invidiare alle giovani influencer. Non è la prima volta, però, che la conduttrice televisiva mette in evidenza la sua tonicità: qualche settimana fa la foto del suo sedere ha fatto discutere i suoi followers, dividendo il pubblico con opionioni contrastanti, tra complimenti e critiche che parlavano dell'uso di photoshop.

Barbara ama condividere le sue giornate sui social, in questi giorni appare divertita in vacanza con gli amici in Toscana. Balli, cene, brindisi e serate scatenate tra i locali. Insomma, la D'Urso sembra ingannare il tempo e si gode la vita come se fosse una teenager. D'altronde il suo fisico pazzesco glielo permette...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Agosto 2022, 14:04

