Barbara D'Urso s'infuria in diretta a Pomeriggio 5: «Non ti ho mai offerto dei soldi. Vergognati»

di Emiliana Costa

Su Leggo.it le ultime novità. Barbara D'Urso s'infuria in diretta a Pomeriggio 5 : «Non ti ho mai offerto dei soldi». Oggi, con una story su Instagram, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha anticipato un fatto molto particolare che sarebbe avvenuto in puntata: «Smaschererò in diretta una persona che ha detto una bugia».

Leggi anche > Barbara D'Urso, l'ospite in collegamento fa un annuncio choc: «È morto...». La conduttrice si commuove

E come promesso, a metà della trasmissione, Barbara D'Urso ha spiegato: « Vi ricordate la storia del ragazzo che si è finto infermiere per scampare a un controllo dei carabienieri e poi ha condiviso un video sui social dicendo che aveva bevuto? Alla trasmissione radiofonica La Zanzara, l'uomo avrebbe detto ai conduttori 'Se volete altre informazioni mi pagate cash, soldi. Non racconto le cose gratis. Lo sapete che mi ha chiamato la D'Urso? Non dico quanto mi voleva dare la D'Urso'. Io - continua Barbara D'Urso furiosa - non chiamo mai. Lavoro con due line giornalistiche, composte da giornalisti di cui mi fido ciecamente. Abbiamo fatto un'indagine e nessuno ha mai cercato questa persona. Né tantomeno le abbiamo offerto dei soldi».

E conclude: «Una persona che si mette alla guida dicendo 'ho bevuto e sto guidando' legittima le persone a mettersi alla guida ubriache. Poi il fatto di prendere in giro gli infermieri che davvero fanno turni disumani... Prima o poi tutti ci interfacciamo con un infermiere, anche solo per un prelievo e cerchiamo il suo sorriso rassicurante. Non credo che gli infermieri avranno voglia di sorridergli...».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA