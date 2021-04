Barbara D'Urso e il "caso" Diletta Leotta: «Stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa»

Continuano le critiche a Diletta Leotta per via dell’ormai famoso post in cui si ribellava contro il giornalismo spazzatura che a suo dire la perseguita e scava nella sua vita privata. Dopo l’esternazione social di Diletta Leotta, sul caso è intervenuta anche Barbara D’Urso: “Stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa”.

Diletta Leotta ha reso pubblica attraverso Instagram la sua irritazione dopo che si era parlato di un suo presunto flirt con il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, ma poco dopo la sua esternazione social sono arrivate le foto “rubate” dal settimanale “Oggi” di un appassionato bacio fra i due. La pioggia di critiche non è tardata ad arrivare, anche da parte di colleghi del mondo dell’informazione o dello spettacolo e durante il salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, “Pomeriggio Cinque”, la stessa conduttrice ha detto la sua sulla questione.

Diletta Leotta nel suo post, relativamente al presunto flirt con il vicepresidente della Roma, aveva scritto che la nonna ottantenne crede a tutto quello che legge sui giornali: “Mia nonna ottantenne eccetera eccetera – ha sentenziato sul caso Barbara D’Urso - e poi due giorni dopo escono quelle foto? Lei è ancora giovane e il mio consiglio è di stare zitta. A me hanno affiancato mille fidanzati non veri, ma viva i paparazzi”.

Una possibilità per non essere perseguitata dai fotografi in cerca di scoop alla fine esiste: “La soluzione comunque è che stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa, né col cavalluccio né con nessun altro”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA