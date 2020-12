Barbara Bouchet a Domenica Live "presenta" Massimiliano: «Geloso di mia mamma...»

Famiglia in primo piano a Domenica Live: Barbara Bouchet è protagonista in studio e si fa accompagnare dal figlio Massimiliano Borghese, per la prima volta in tv.

«Io volevo fare la mia strada e sono andato a lavorare al ristorante di mio fratello Alessandro. Da piccolo ero molto geloso, non per i film però. Ero piccolo, non ne sapevo nulla, i miei amici sono sempre stati carini. Ero geloso di mia mamma in quanto mamma, mi mettevo davanti ai paparazzi per non farla fotografare», racconta Massimiliano.

Il giovane gioca sul fatto che pochi sanno che è figlio di Barbara Bouchet: «A volte mi dicono: tu, fratello di Alessandro? Ma che dici? È figlio unico».

Barbara D’Urso ripercorre poi la storia dell’amore tra Barbara Bouchet e Gigi Borghese. Fa vedere un vecchio filmato in cui la coppia raccontava il corteggiamento. Gigi Borghese mandò all'attrice rose gialle, tutti i giorni, per due mesi, firmandosi solo “Mister X”.

Quando si sono incontrati dopo due mesi, Barbara Bouchet ha portato una rosa gialla.

«L’ho messa sulla giacca, l’ho visto sono andata da lui e gli ho detto solo “piacere” e sono andata via - ricorda Barbara Bouchet - quando i paparazzi mi hanno vista, hanno chiesto: Signora Bouchet è innamorata? Lui mi ha battuta sul tempo e ha detto: “Sì ma ancora non lo sa».

Gigi Borghese è venuto a mancare quattro anni fa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Dicembre 2020, 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA