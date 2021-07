Balotelli contro la ex Clelia: «Dovrebbero impedire alle donne di fare figli per soldi». Lei risponde così

Mario Balotelli sbotta sui social. La tensione tra Super Mario e la sua ex fidanzata Clelia è alle stelle. Il calciatore italiano ha sbottato nelle Instagram stories pubblicando un messaggio in inglese dai toni polemici. «La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale» dichiara Super Mario, che continua «La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna».

La replica di Clelia non si è fatta attendere. La modella di origini svizzere ha taggato esplicitamente il suo ex compagno, fugando qualsiasi dubbio: «Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire. Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai».

Il nuovo giocatore dell'Adana Demispor, neopromossa nella massima serie turca, ha concluso la lite social con una storia in cui accusa la ex di essere folle.

