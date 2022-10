Ballando, Selvaggia Lucarelli e le accuse del Codacons su Lorenzo Biagiarelli: «Solo perché ho difeso Fedez»

di Redazione web

Codacons contro Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando con le Stelle è nel mirino del Codacons che condanna il conflitto d'interessi che nasce dalla presenza tra i concorrenti del compagno di Selvaggia, Lorenzo Biagiarelli.

Appello alla Rai

Secondo il Codacons non ci sarebbe oggettività da parte di Lucarelli, tanto da aver fatto appello direttamente alla Rai chiedendo provvedimenti per il giudice di Ballando o lo stesso concorrente. Il tutto a poche ore dall'inizio del programma, che partirà questa sera su Rai1. «Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci(o)» ha replicato Selvaggia nelle sue storie Instagram.

Il commento di Milly Carlucci

Anche Milly Carlucci non ha esitato a commentare il caso, sostenendo di non voler rinunciare alla combo Selvaggia-Biagiarelli, e che da tempo si è espressa sulla presenza di entrambi nel cast ed è certa che la Lucarelli non risparmierà nulla al compagno.

Tra le sue stories Instagram, Selvaggia ha pubblicato lo screenshot delle dichiarazioni dell’associazione, limitandosi a ridere. E poche ore fa ha aggiunto altro, sottolineando quando l’associazione voleva denunciarla proprio per il caso Mietta.

Ci sarebbe un collegamento tra le accuse del Codacons a Selvaggia e Fedez. Da tempi immemori il Codacons ha cominciato una battaglia contro Fedez a suon di attacchi ed esposti. Per il discorso sul palco del 1° maggio, per la destinazione dei fondi raccolti dall'associazione del rapper e molte altri motivi ancora, il Codacons ha spesso denunciato il rapper che, stufo, ha passato alla controffensiva denunciando per diffamazione il presidente.

All'epoca, Selvaggia difese Fedez dal Codacons, e oggi sostiene che quella presa di posizione le costa oggi gli attacchi dell'associazione: «Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato anche con me».

La difesa per Fedez, arrivata nonostante tra i due non scorra buon sangue, sarebbe stata incisiva. E forse proprio per questo ha avuto una valenza maggiore, irritando ancor di più il Codacons. In ogni caso, Ballando con le Stelle 2022 prenderà il via stasera: Selvaggia sarà seduta al bancone dei giudici, Lorenzo sarà presente tra i concorrenti.

