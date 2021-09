Ballando con le stelle, Andrea Iannone e le ex famose: «Parlerei di relazione solo con Belen Rodriguez. Con Giulia De Lellis…»

Andrea Iannone è pronto per partecipare a “Ballando con le stelle”. Il pilota di MotoGp Andrea Iannone, fra i concorrenti del rinomato talent condotto su RaiUno da Milly Carlucci, ha parlato anche delle sue celebri ex Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Belen Rodriguez, Andrea Iannone e Giulia De Lellis (Instagram)

Ballando con le stelle, Andrea Iannone e le ex famose

Milly Carlucci ce l’ha fatta ed è riuscita a portare Andrea Iannone a “Ballando con le stelle”. Il pilota di MotoGp è pronto a fare il suo debutto in tv mentre sconta la squalifica in pista: «Un lutto – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” - che resterà dentro per sempre, così come le gioie che porto con me. E’ stata una cosa inaspettata, che fa male, perché quando fai una cosa in cui credi fin da bambino, non puoi vederla sfumare da un giorno all’altro mentre hai ancora tanto da realizzare».

Andrea Iannone ha parlato anche delle sua celebri ex Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: «Sono solo due le donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belen. Con Giulia sono stati cinque, sei mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 22:52

