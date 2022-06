Michael Ballack ha una nuova fiamma: è un'amica del figlio morto in un incidente

Michael Ballack sembra aver ritrovato la felicità, dopo la tragica morte del suo secondogenito, il 18enne Emilio, il 5 agosto dello scorso anno. E lo avrebbe fatto grazie ad una modella, amica del figlio.

Leggi anche > Choc per Ballack, morto il figlio Emilio: aveva 18 anni. Fatale un incidente in quad

Il suo nome è Sophia Schneiderhan, ha 21 anni ed era amica del figlio di Michael Ballack, deceduto in un incidente in quad mentre si trovava in vacanza in Portogallo. Proprio dopo quella tragedia, l'ex calciatore tedesco si sarebbe molto avvicinato alla giovane modella: la Bild riporta di diversi avvistamenti, prima in una zona della movida di Berlino e poi ad una fiera di arte moderna e contemporanea a Basile, in Svizzera. Gli atteggiamenti teneri tra i due non lascerebbero spazio a equivoci.

Fonti vicine all'ex calciatore assicurano che i 24 anni di differenza tra i due non pesano affatto e che Michael Ballack sarebbe letteralmente rinato dopo aver iniziato a frequentare Sophia. Nessuno dei due ha confermato (né smentito) ufficialmente la relazione, ma sarebbe bello se l'ex fantasista tedesco riuscisse davvero a ritrovare la serenità dopo aver vissuto una tragedia insopportabile e anche dopo il dramma del tumore, per il quale aveva dovuto operarsi alla schiena nel 2020. Dal 5 agosto 2021, data della tragica scomparsa del figlio, Michael Ballack non ha più aggiornato il proprio canale Instagram. Eccezion fatta per un post datato 19 settembre e dedicato proprio al figlio, nel giorno in cui Emilio avrebbe compiuto 19 anni.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Giugno 2022, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA