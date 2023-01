Bad Bunny, la fan tenta di scattare una foto e lui le lancia il telefono in acqua: pioggia di critiche. Lui si difende così

di Redazione web

Bad Bunny protagonista di un video diventato virale sul web che ha riscosso diverse polemiche tra gli utenti dei social. Il rapper e cantante portoricano di musica latina e reggaeton, nel 2022 ha scalato tutte le classifiche ottenendo un successo straordinario. Ma il gesto violento e poco piacevole che ha rivolto nei confronti di una fan ha fatto fare un passo indietro a chiunque provasse stima nei suoi confronti. Ma andiamo con ordine...

Il video diventato virale sul web

Il breve filmato diventato virale su Twitter ritrae l'artista portoricano mentre cammina con un gruppo di amici. All'improvviso una fan visibilmente emozionata di incontrarlo per la prima volta, si avvicina a Bad Bunny col suo telefono e inizia a registrare un video per provare a collezionare un ricordo in compagnia dell'artista. Ma il rapper non ha resistito e preso da un momento di ira ha afferrato il telefono della ragazza e lo ha lanciato via in direzione del mare. Lasciando a bocca aperta la ragazza e i fan sui social.

Il 28enne dopo essere stato assalito dalle critiche ha deciso di rompere il silenzio e spiegare le motivazioni che lo hanno portato a tale gesto: «Chi vorrà parlarmi avrà sempre il mio rispetto. Se una persona viene da me per salutarmi, per parlarmi e dirmi qualcosa, o semplicemente per conoscermi, riceverà sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Chi invece verrà a mettermi in faccia un cavolo di telefono lo considererò per quello che è, uno che mi manca di rispetto e lo tratterò allo stesso modo».

Esto podría calificarse de robo, Bad Bunny ejerce violencia para tomar el teléfono de la mujer y luego lo arroja al mar. Ojalá que la mujer presente cargos y que vaya un par de días a la cárcel, si trata así a una mujer en público, no imagino en privado.pic.twitter.com/dcYxLqKv05 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) January 3, 2023

