Nessun invitato si presenta al baby shower della sua migliore amica: «Settimane di duro lavoro per niente». Fiumi di lacrime su TikTok

Organizza il party per il baby shower della la sua migliore amica ma nessun invitato si presenta alla festa. Erano 17 gli ospiti che precentemente avevano confermato la loro presenza, ma alla fine, come dimostra il video condiviso su TikTok, non si è presentato nessuno al party.

«Lei non smetteva di piangere», ha raccontato la donna nel video condiviso sulla piattaforma rivelando la delusione provata dalla futura mamma.

Il baby shower party è la tradizionale festa diffusa negli Stati Uniti in cui si accoglie la futura nascita di un bambino insieme agli amici e ai familiari più cari. Non è andata così però per la futura mamma che non ha potuto festeggiare il suo party perchè nessuno si è presentato.

La donna che ha organizzato, nei minimi dettagli, il baby shower ha rivelato che è stato devastante scoprire che nessun invitato si sarebbe fatto avanti, dopo il duro lavoro e l'organizzazione di intere settimane.

Il video che ha raggiunto più di 1 milione di visualizzazioni, mostra un ampio spazio preso in affitto decorato con diversi tavoli e sedie a tema maschietto, una torre di palloncini blu e diversi blocchi sparsi per la stanza in cui si legge "piccolo".

