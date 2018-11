Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

come nonna. Il principino avrebbeper un'attività che, a sorpresa, lo avrebbe conquistato fin dai primi giorni di scuola. George, che quest'anno frequenta l'equivalente della prima elementare, alla Thomas’s Battersea School di Paddington studia diverse materie, tra cui questa disciplina per la quale andrebbe matto. Parola di papà William, che fa anche uncon la mamma lady Diana.Come riporta il sito Vanity Fair , il principe William ne avrebbe parlato durante un evento di beneficenza. Rispondendo a Junion, un 14enne campione di street dance freestyle, William avrebbe detto: «Se è qualcosa che ami, fai quello che ami. Insisti., adora farlo., lei amava ballare». Insomma, il principino adorerebbeproprio come Lady D.Un paragone, quello fatto dal principe William,ma piuttosto insolito. Dal momento che, al contrario di Harry, il duca di Cambridge non parlebbe molto in pubblico della mamma. Al momento baby George sarebbe ancora alle prime armi con il balletto. D'altronde a scuola alla danza sono riservati solo 35 minuti alla settimana. Ma chissà che non diventi davvero un amante del ballo. Nel ricordo tenero di