It’s not a joke some people lose their lives because their children thought they played with a toy and it was a real gun !! pic.twitter.com/IBJqQrXnef — Just Juliette (@RoyalDetective8) 10 giugno 2018

This was the only disappointing thing about today’s polo match photos. I really don’t get toy guns - why play with things you should never have to use😥

Kate alone shouldn’t be blamed about this as we don’t know who owns the toys, but someone should have said that this is NOT OK. https://t.co/TC8qKN1ndd — Elegant Royals (@ElegantRoyals) 10 giugno 2018

This isn’t okay anymore... My American side here, biased maybe b/c of everyday #gunviolence in USA,but my British side agrees. No child in this day and age should look at any gun as a fun toy. This looks far too real. .(And I LOVE Prince George, don’t get me wrong!) @teamtrace pic.twitter.com/UEqtFi5WTH — Daisy Torme (@daisytorme) 10 giugno 2018

Un bambino che gioca con le? Un fatto assolutamente normale, anche perché chi, da piccolo, non ne ha mai avuta una? Se però quel bambino mostra tratti di aggressività latente, ed è uno dei più noti e in vista di tutto il mondo, le cose cambiano e la polemica può assumere dimensioni planetarie. È il caso, ad esempio, di, il primogenito del principe William e di Kate Middleton.Il bisnipotino della regina Elisabetta del Regno Unito, infatti, è stato immortalato mentre gioca con alcune armi giocattolo (una pistola, un manganello e un pugnale) in compagnia della madre, della sorellina Charlotte e di altri bimbi, mentre papà William si cimentava in una gara di polo. Gli scatti hanno immortalato George nell'atto diall'indirizzo del volto di Kate e di altri bimbi, sollevando tantissime polemiche, tanto dai sudditi quanto dagli utenti d'Oltreoceano. Come riporta anche Metro.co.uk , i commenti, sul web, sono stati principalmente di condanna. «Triste vedere un bimbo della famiglia reale giocare con una pistola giocattolo in un momento in cui tutto il paese ha gravi problemi di violenza commessa con le armi. Chissà, magari si allena per uccidere animali selvatici quando sarà grande, credevo fosse un bimbo sensibile e avrei preferito vederlo giocare a calcio o con una macchinina, purtroppo i reali non cambieranno mai», scrive amareggiata un'utente. Un'altra donna, invece, ha spiegato: «Sono per metà americana e vedere questa scena mi turba molto, perché so quanto siano pericolose le armi. Nessun bambino, al giorno d'oggi, dovrebbe giocare con le armi giocattolo: guardate come punta la pistola, mi fa impressione (e sappiate che adoro George)». Una ragazza, infine, ha commentato così: «Non c'è niente da ridere, alcune persone sono morte dopo essere state uccise dai figli con armi vere che credevano fossero dei giocattoli».