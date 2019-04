Baby George, i compagni di scuola gli danno un soprannome particolare: «Iniziano a sospettare...»

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primogenito diha 5 anni e frequenta la scuola elementare Thomas’s Battersea, a sud di Londra. Il piccolo erede al trono conduce una vita apparentemente normale. I duchi di Cambridge lo accompagnano ogni giorno in classe, fermandosi a parlare con gli altri genitori. Ma i compagni devono aver intuito qualcosa sulle sue origini e gli avrebbero sceltoCome riporta Vanity Fair, baby George sarebbe stato ribattezzato «.», ovvero. Insomma, nonostante mamma Kate e papà William cerchino in ogni modo di fargli condurre una vita normale, agli amichetti non sarà sfuggito che George saràBaby George continua a essereCon pagine social e simpatici meme a lui dedicati. Riuscirà il figlio in arrivo dia scalzare il suo primato? Staremo a vedere.