Baby 3, Alice Pagani e Andrea De Sica insieme a cena a Roma

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Giugno 2020, 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

insieme anel centro di: una notizia che farà senz'altro piacere ai fan della serie tv, dal momento che la giovane attrice e il regista si sono intrattenuti tra brindisi e discorsi di lavoro.Come è noto, l'emergenza coronavirus ha rallentato la fine delle riprese della terza stagione della serie tv che ha raccontato lo scandalo delle baby-squillo dei Parioli. Il 're dei paparazzi',, ha scovatoin uno dei ristoranti più in di, Camponeschi a: la bellissima attrice, 22 anni, ha catturato l'attenzione dei presenti come negli stessi luoghi aveva fatto, ai tempi della Dolce Vita, una giovane Audrey Hepburn.Poco dopo,è stata raggiunta da, figlio di Manuel De Sica e nipote di Vittorio, che insieme a Anna Negri dirige la serie tv prodotta da Netflix. Oltre a bere champagne, il regista e l'attrice hanno parlato parecchio di lavoro: quasi sicuramente, l'oggetto delle discussione è stato la fine delle riprese di. Alla luce dei ritardi causati dall'emergenza, l'uscita dei primi episodi della terza stagione è stata rimandata dalla primavera di quest'anno al prossimo autunno, anche se non c'è ancora una data ufficiale.