Aurora Ramazzotti e la tenera dedica per Tommaso Zorzi: «Mondo infinito che ha bisogno di essere protetto»

Aurora Ramazzotti fa una dedica all’amico Tommaso Zorzi. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti sono grandi amici, ma come confessato dell’influencer avevano litigato prima del suo ingresso in casa. La pace è stata fatta e Aurora Ramazzotti, in occasione del compleanno dell’amico Tommaso Zorzi gli ha “regalato” un tenero post sul social.

AURORA RAMAZZOTTI A TOMMASO ZORZI: "HAI BISOGNO DI ESSERE PROTETTO"

Aurora Ramazzotti nelle stories di Instagram ha postato un suo scatto in compagnia di Tommaso Zorzi, aggiungendo un commuovente messaggio: “Ci siamo conosciuti – ha scritto Aurora - che eravamo bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, espulsiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite”.

Aurora Ramazzotti rimarrà sempre al suo fianco: “Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto. Sono qui e tu lo sai. Tanti auguri Tommy”.

Secondo il racconto di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip i due avevano litigato perché durante il lockdown da Coronavirus lui si era sentito abbandonato da Aurora Ramazzotti, che aveva invece trascorso il tempo col fidanzato Goffredo Cerza e l'amica Sara Daniele.

