Aurora Ramazzotti, mamma al supermercato con Cesare. Polemica sull'ora d'aria? «Litigate per niente, ecco lui dov'era»

Aurora Ramazzotti, una comune mamma? Supermercato, spesa e passeggiata col suo bebè Cesare. Contrariamente a quanto pensano le malelingue che proprio ieri hanno travolto la figlia di Eros e Michelle con numerose critiche per l'ora d'aria che la giovane madre si è presa dalla sua nuova vita, ora Aurora pubblica un post mettendo a tacere tutti. La puntuale risposta è chiara e diretta tra le storie Instagram: «Mi fa volare che stiano volando stracci sotto questo post perché ho scritto "ora d'aria" e perché qualcuno ha pensato che ho lasciato il bambino e so' andata a farmi i fatti miei in giro..».

Aurora risponde alle mamme indignate

«Sono partiti i soliti commenti un po' inutili sul fatto che loro non se la sono mai presa sta benedetta ora d'aria e ora stanno tutti litigando e rivendicando il diritto di una mamma di fare un po' quello che le pare (sacrosanto direi)» continua la figlia di Eros con un velo d'ironia per quanto successo ieri. «La cosa più divertente è che ho scritto ora d'aria perché sono uscita di casa ma Cesare era proprio di fianco a me, quindi stanno litigando per niente» conclude Aurora con una stoccata che chiarisce il suo punto di vista, discostandosi dai numerosi rumors sollevati ieri.

Al supermercato

«Vicini, vicini» scrive Aurora a corredo delle ultime foto pubblicate direttamente dal supermercato, riferendosi a lei e al piccolo Cesare Augusto. Che anche questo post sia proprio una frecciatina agli haters? «Così le mamme che ti han criticato nel post precedente possono stare tranquille» scrive un utente, confermando il pensiero comune dei follower sul post. Sorridente, cappello sportivo e occhiali da sole, la neo mamma si mostra su Instagram con in fascia l'inseparabile primogenito, nato poche settimane fa. Una normale spesa del lunedì. Ma in molti hanno notato che la figlia di Eros è tra gli scaffali delle gallette e guarda le varie confezioni (riso, mais, farro e altre), scegliendo le migliori per lei. Starà cercando di tornare in forma, seppur sia già rientrata nel suo peso, dopo il parto? Starà seguendo un'alimentazione sana ed equilibrata? O, forse, fa sorridere pensare che il piccolo stia crescendo a suon di gallette?

Apprezzamenti

«Che meraviglia siete», «Hai una luce speciale sul viso», «Ha gli stessi occhi tuoi», «Che cuccioli», «Aury sempre top»: sono questi alcuni dei commenti che si leggono sotto il post. Pioggia di complimenti in sostegno di Aurora che sottolineano la bellezza e la spontaneità della primogenita di Eros Ramazzotti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Maggio 2023, 13:43

