Aurora Ramazzotti: «Spesso sprechiamo energie per arrabbiarci con qualcuno che ci può far del male, in realtà potremmo imparare»

di Cristina Siciliano

Ci sono circostanze in cui le parole di alcune persone possono ferire. In questi casi, un esercizio importante è quello di provare a capire la persona che ci troviamo davanti e che ci ha indirizzato le parole che feriscono. Secondo Aurora Ramazzotti, il miglior modo per cercare di reagire a determinate situazioni è cercare di andare oltre l'accaduto soprattutto quando queste parole vengono pronunciate da persone dalle quali «non si può imparare niente». La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha cercato di dare un consiglio nelle sue Instagram stories ai suoi follower su come reagire «quando qualcuno ti ferisce».

Le parole di Aurora Ramazzotti

Secondo Aurora Ramazzotti non bisogna sprecare il proprio tempo per arrabbiarsi con alcune persone che possono farti del male. La figlia di Michelle Hunziker ha spiegato che esistono alcune persone che utilizzano l’arma “dell’attacco” per costruire la propria autostima dalle quali non bisogna prendere esempio. «Ho appena visto un video che diceva che alcune persone non sono state messe sulla terra per evolvere o crescere ma per darci l'esempio di cosa succede se non lo fai - ha sottolineato Aurora Ramazzotti nelle sue Instagram stories -.

La vacanza a Capalbio

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Porto Santo Stefano in Toscana in compagnia del piccolo Cesare e il suo compagno Goffredo Cerza. Tra i primi tuffi a mare e le passeggiate in spiaggia la figlia di Michelle Hunziker è più spensierata che mai. «Il rumore del mare», scrive in una delle sue ultime Instagram stories con il sottofondo delle onde. E naturalmente, non manca la foto dei piedini del piccolo Cesare. «Da sgranocchiare tutti», scrive.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Giugno 2024, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA