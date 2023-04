Aurora Ramazzotti e il post parto: la foto del pancione 11 giorni dopo la nascita di Cesare

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare pochi giorni fa (il 30 marzo per la precisione) ed è tornata sui social da poco: l'influencer, infatti, aveva comunicato ai suoi follower di volersi prendere un momento per realizzare tutto ciò che era successo e anche per godersi il suo bambino. In una delle ultime storie che Aurora ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, mostra il suo corpo a poco più di una settimana dal parto.

Il selfie di Aurora Ramazzotti

Sorridente, senza un filo di trucco addosso, capelli sciolti, reggiseno nero e pantaloni del pigiama. Si mostra così sui social Aurora Ramazzotti che fa vedere ai suoi follower come il suo pancione si stia piano piano sgonfiando, aggiungendo alla foto anche un cuoricino rosso. Proprio alcuni giorni fa la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti aveva postato un altro selfie in cui scriveva: «Il corpo è magico», evidenziando ancora una volta il fatto che il fisico si riesca ad adattare a molte situazioni di cambiamento. Aurora aveva anche parlato di allattamento, descrivendo il particolare momento come «davvero molto intenso».

Proprio nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, Aurora Ramazzotti ha fatto sapere ai suoi follower di essere uscita per la prima volta dal parto, insieme al suo bambino Cesare. L'influencer ha immortalato papà Goffredo Cerza mentre spinge la carrozzina del neonato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 12:46

