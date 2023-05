Aurora Ramazzotti, problemi dopo la palestra: non riesce a scendere le scale. Messaggio a Goffredo Cerza: «Domani lo prendi tu...»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è sempre super attiva sui social e durante le sue giornate racconta tutto quello che sta facendo ai suoi tantissimi follower. Lo fa spesso con ampie dosi di ironia, come è successo nelle ultime ore. «Non facevo squat da tra mesi e mezzo», rivela su Instagram mentre fatica a scendere le scale.

<h2>Problemi dopo la seduta in palestra a Milano<h2>

Muscoli delle gambe completamente intrisi di acido lattico dopo una durissima seduta in palestra con un noto personal trainer dei vip nel cuore di Milano, zona Stazione Centrale. Solo fare un passo per posare il piede in discesa sulle scale è un dolore tremendo, lo sanno bene tutti quelli che fanno attività fisica di endurance. Quindi la dolce Aurora Ramazzotti avvisa. «Domani Cesare lo prendi in braccio tu...», il messaggio della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker taggando il compagno Goffredo Cerza e pensando a come gestire il piccolo appena nato.

Aurora Ramazzotti scherza sui social

In precedenza Aurora Ramazzotti aveva rivelato i suoi outfit e look da 19enne che avevano fatto sorridere lei e i suoi fan. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso nelle sue Instagram stories una carrellata di foto di lei, più giovane e pre maternità, con acconciature e make up sui quali ironizza: «Forse dovrei querelare la truccatrice e il parrucchiere», afferma Aurora, mentre condivide le immagini sostenendo di averne un repertorio davvero molto vario.

Nei giorni scorsi la figlia di Michelle e Eros si è mostrata in una prima storia Instagram con la frangia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 22:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA