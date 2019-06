Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, vacanza a Mykonos con pose hot... involontarie

Mercoledì 12 Giugno 2019, 18:40

E’ finalmente arrivata l’estate e con la bella stagioneha deciso di lasciare Milano per partire alla volta della Grecia. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros però non era sola, dato che è stata accompagnata da un’altra figlia d’arte,Aurora infatti è stata sorpresa a Mikonos assieme all’inseparabile amica Sara Daniele, figlia del compianto cantante Pino. Le due si rilassano sotto al sole con Aurora, in cerca di abbronzatura selvaggia e senza il suo fidanzato Goffredo Cerza, che sfoggia un tanga mentre si va a infrescare nelle acque del mare.Aurora e Sara si divertono e regalano anche qualche posa hot involontaria al paparazzo appostato.