Aurora Ramazzotti mamma super impegnata, le foto della settimana. E arriva la richiesta dalle fan: «Fai una rubrica per tutte noi»

«Moodboard» è così che Aurora Ramazzotti dà il buongiorno ai follower. Una serie di scatti racchiudono la sua settimana e le danno la carica giusta per partire col sorriso e iniziarne una nuova. E così, tra il corpicino del piccolo Cesare, il compagno Goffredo Cerza che gioca col figlio e lei stessa che diventa multitasking per fare tutto, ecco che il post diventa un tripudio di gioia. E la stessa figlia di Michelle Hunziker appare sorridente e felice. Da quando è diventata mamma la sua vita è cambiata sicuramente e ha meno tempo per sè, ma cerca sempre di ritagliarsi momenti insieme al piccolo o per fare sport e svagarsi.

I commenti

Nonostante le numerose critiche, stavolta sembra che le mamme o le fan di Aurora siano concordi con lei e la spronino, addirittura, a rispolverare "la rubrichetta" che la neo mamma faceva precedentemente alla nascita del figlio. Un cavallo di battaglia per Aurora che l'ha distinta da tante altre influencer perché dava consigli d'amore, spesso con la sua spiccata ironia, conquistando i follower. Da quando però è nato il piccolo Cesare, Aurora non ha riproposto più il consueto appuntamento e un utente gli proprone: «Dovresti fare una rubrica per le mamme, come una volta facevi la rubrichetta. Ora puoi farlo sulla maternità».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Maggio 2023, 15:01

