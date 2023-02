Aurora Ramazzotti provata dalla gravidanza: «Prima di rimanere incinta questa cosa non la sapevo...»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ormai prossima al parto ha voluto fare una confessione ai suoi followers ammettendo di essere stanca della gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i suoi fan i diversi step della gravidanza, spesso anche ironizzandoci su, come sempre è solita fare. Nelle sue storie di Instagram ha ammesso di essere ormai provata dal pancione.

Filippo Inzaghi e Angela Robusti, lei confessa: «Non mi piaceva, quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato»

Fabio Colloricchio, paura per l'ex tronista: la figlia di 6 mesi ricoverata in ospedale, cosa è successo

Gravidanza infinita

«Volevo rasserenate tutti, quello che pensate voi è capitato anche a me un sacco di volte. Seguire una gravidanza sporadicamente sui social e domandarmi "ma questa quando partorisce"?». Aurora confessa che si rende conto che la sua attesa sembra ormai essere infinita, soprattutto ora che manca sempre meno al parto. Così ha deciso di condividere una riflessione: «Secondo me è come quando vedi un bambino, un figlio di amici, una volta l'anno, ti sembra cresciuto tantissimo rispetto all'ultima volta che lo hai visto. Credimi se vedessi quel bambino tutti i giorni non ti renderesti conto della sua crescita, ma aggiungerei anche qualcos'altro».

L'ironia

E prosegue: «Prima di rimanere incinta questa cosa non la sapevo e tante persone non la sanno, noi siamo abituati a pensare che la gravidanza sono 9 mesi, ma a volte si partorisce anche a 41 settimane, 41 settimane e mezzo, quindi anche a 10 mesi, 10 mesi e mezzo. Te credo che ce sembra una vita, è un anno», conclude ironicamente. E infine aggiunge: «Non dimentichiamoci poi che la mia è stata brutalmente spoilerata al secondo mese, di solito non si annuncia prima del quarto», a sottolineare che il tempo sembra veramente non passare mai in alcuni casi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA