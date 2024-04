Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, un altro bebè in arrivo? Cesare muove i primi passi in una casa nuova e più grande

di Dajana Mrruku

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno trovato finalmente la loro nuova casa. La coppia non aveva detto nulla sulla possibilità di trasferirsi in un appartamento più grande, ma a quanto pare l'idea c'era già da tempo. L'influencer ha condiviso uno scatto nelle sue storie Instagram in cui si vede Goffredo, in piedi con un loro amico, e il piccolo Cesare che muove i suoi primi passi all'interno della nuova casa ancora mezza vuota.

Le prime immagini della nuova casa

Aurora Ramazzotti aveva mostrato molto poco la casa a Milano che condivideva con Goffredo Cerza. Non è mai stato chiaro se i due fossero in affitto o se fosse di proprietà, ma evidentemente iniziava a star loro un po' stretta. D'altronde il piccolo Cesare cresce sempre più in fretta e ha bisogno di spazio dove muoversi e giocare. Senza contare che la famiglia Cerza potrebbe poi continuare ad allargarsi: il monolocale non bastava più a contenere i loro sogni, sempre più grandi.

Dalla storia della figlia di Michelle Hunziker si può intravedere un corridoio in parquet con una vetrata molto grande che da su un balconcino esterno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA