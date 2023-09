Aurora Ramazzotti alle nozze vip con Paola Di Benedetto e Sara Daniele: gli outfit super sexy

di Redazione web

Aurora Ramazzotti, Paola Di Benedetto e Sara Daniele sono tra le invitate del matrimonio di una coppia di amici, Cecilia ed Eugenio, e hanno pubblicato alcune storie della cerimonia e della festa sui propri profili Instagram. Le tre sono molto amiche e quando riescono a trovarsi postano sempre contenuti social molto divertenti. Tramite alcune foto, le tre hanno mostrato ai follower i loro sexy outfit.

Gli outfit per il matrimonio

Questo pomeriggio, giovedì 7 settembre, Aurora Ramazzotti, in una delle sue storie Instagram, aveva comunicato ai suoi follower di avere un impegno in serata per il quale si doveva preparare. Ecco, svelato, quindi, che era una degli invitati a un matrimonio. Per l'occasione, l'influencer ha deciso di indossare un vestito lungo rosso con un dettaglio vedo-non vedo sul busto, che rende il tutto molto sexy. Aurora si è, poi, scattata alcune foto con le amiche Paola Di Benedetto che indossa un abito lungo verde mela con una scollatura abbastanza profonda e Sara Daniele che, invece, porta un vestitino nero.

Il selfie allo specchio

Aurora Ramazzotti, Paola Di Benedetto e Sara Daniele sono molto amiche e si conoscono da diversi anni, quando sono insieme postano spesso foto. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin, dopo avere pubblicato il selfie allo specchio, ha scritto, "prendendo in giro" le amiche: «Grazia e Graziella...».

