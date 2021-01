Aurora Ramazzotti , il rapporto turbolento con Michelle Hunziker: «Mia madre? Severa e oppressiva...». La figlia della conduttrice svizzera e di Eros Ramazzotti si è raccontata a cuore aperto in una serie di stories su Instagram, parlando anche della sua adolescenza e del legame con Michelle.

E quando un fan le chiede se il suo rapporto con la madre fosse stato turbolento, lei risponde così: «Vero. Lei era giustamente molto severa e io bramavo libertà, ero ribelle e avrei fatto di tutto per trasgredire le regole». Insomma, da ragazzina, per Aurora, Michelle sarebbe stata severa e oppressiva. Ma adesso il suo giudizio sull'educazione impartitale dalla madre sarebbe cambiato. «Ora la ringrazio per avermi educata così e se mia figlia dovesse essere come ero io , probabilmente la bastonerei».

Non è la prima volta, che Aurora Ramazzotti parla della sua adolescenza e del rapporto con due genitori famosi. Subito dopo la pubblicazione della foto di Chanel Totti su Oggi, Aurora commentò così: «Questa cosa, come tante analoghe, ha inciso indelebilmente la mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 20:42

