Aurora Ramazzotti e il latte artificiale al piccolo Cesare, haters scatenati. Lei replica: «Evitate consigli non richiesti»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti, nel rispetto della privacy del suo piccolo Cesare, continua a postare sui social molti momenti insieme al neonato, spesso anche in modo ironico. Come prevedibile però non mancano le critiche e quelli che la stessa neo mamma appella "consigli non richiesti". Dopo aver postato nelle sue storie su Instagram una foto in cui dà il biberon al bambino si sono accese le polemiche alle quali ha voluto rispondere in una storia successiva.

Giulia Cavaglià, la frecciatina dell'ex tronista dopo la rottura con Federico Chimirri: «Panico per l’aereo, figuriamoci per le corna»

Fedez, Rosa Chemical non va all'evento Love Mi: cosa è successo tra i due cantanti dopo il bacio a Sanremo

Il biberon dello scandalo

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker si è spesso mostrata mentre dava il latte al seno al suo piccolo, ma lo scatto in cui gli dà il biberon e scrive "buona cena" non è piaciuto ad alcune followers che hanno criticato la sua scelta di dargli il latte artificiale. A riguardo però Aurora ha voluto rispondere per le rime, in modo ironico, facendo finta che fosse Cesare a dire la sua, ma comunque è stata molto decisa, mettendo i puntini sulle i.

La replica di Aurora

«Cos'è che dici? Ah ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? Ma diglielo tu però perché», dice Aurora fingendo che sia Cesare a parlare, «Esatto, la mamma non aveva più latte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA