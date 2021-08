Aurora Ramazzotti e la lite con Sara Daniele: «Allego selfie brutti per rassicurarvi...»

Si è parlato in questi giorni di una grave lite fra Aurora Ramazzotti e la grande amica Sara Daniele. Le voci volevano la figlia di Eros Ramazzotti e quella di Pino Daniele ormai ai ferri corti per un non specificato “motivo grave”. A intervenire sulle questione proprio Aurora Ramazzotti, con un post social a cui ha velocemente risposto la Daniele.

Fabrizio Corona contro Aurora Ramazzotti per una foto su Instagram con il lato b in evidenza: «Non aveva denunciato il catcalling?»

Le voci di una lite fra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele per via di un “grave motivo” sono rimbalzate su molti siti e per mettere luce sulle questione e fermare il tam tam sulla rete è arrivata la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Aurora ha postato alcuni scatti con l’amica dal suo account Instagram, seguiti da un’ironica didascalia esplicativa: «Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. @saradanielee siamo amiche, giusto? Risp in privato».

La risposta di Sara Daniele, non in privato ma direttamente nella bacheca dei commenti, non si è fatta attendere («Ma a questo punto - ha scritto - la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litiga? Ti aspetto sul ring»), come la repilca dell'amica Aurora Ramazzotti: «@saradanielee quando vuoi. E al posto degli stracci faccio volare Sabamiao».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA