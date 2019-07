La confessione di Aurora Ramazzotti: «Ero insicura, trasgredivo perché mi rendeva diversa»

Mercoledì 3 Luglio 2019, 19:11

“Da bambina ero insicura. Molto di quel che facevo era una ricerca di approvazione.perché mi rendeva diversa, ora penso che la vera trasgressione sia comportarsi bene. “Bene” - concetto relativo, ma sono certa che a buon intenditor poche parole”, in un lungo post dal suo account instagramparla della trasgressione e dell’amicizia, nello specifico con l’inseparabile Sara Daniele.La trasgressione era appunto figlia della ricerca di approvazione: “Questo mio spirito ribelle era una maschera ben cucita – ha scritto dal suo account Instagram – (…) Negli anni ho realizzato di non aver bisogno di approvazione perché nessuno mi vedrà mai come mi vedo io stessa. Una visione diversa di me esiste in chiunque mi conosca, dai miei genitori a ognuno dei miei amici, conoscenti e anche sconosciuti. Inutile quindi dare importanza all’idea che qualcuno ha di noi perché per quanto ci proviamo non sarà mai quello che speriamo. Questo forse è il bello del rapportarsi con gli altri: lasciare a ciascuno qualcosa di diverso, perché la diversità è ciò che ci rende speciali”.Gli amici sono insostituibili: “L’amicizia quindi per me è leggerezza. Esserci l’uno per l’altra senza mai dimenticarci chi siamo. Senza mai pretendere di compiacere a tutti i costi, senza mai pretendere e basta. Crescere insieme, imparare cose nuove anche di noi stessi. L’amicizia è un valore aggiunto che decidi tu. Che siano tanti o pochi per me poco importa. E @saradanielee la conto sulle dita della mia mano, questo è per certo.❤️”