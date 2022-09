Aurora Ramazzotti conferma la gravidanza: «Sono incinta, guarda che tette enormi». Il video con Goffredo Cerza

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è incinta. La conferma ufficiale, che i fan aspettavano da settimane, è finalmente arrivata attraverso un video pubblicato su Instagram. Con l'ironia che la contraddistingue, l'influencer insieme al compagno Goffredo Cerza annuncia il lieto evento a modo suo.

Aurora Ramazzotti incinta, il video su Instagram

Tutto comincia nel 2016: fu allora che il gossip le attribuì per la prima volta una gravidanza. Da lì altre ne sono seguite, persino in contemporanea alla mamma Michelle Hunziker, ma solo stavolta ci siamo davvero. «Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare 🙏🏼Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!», scrive su Instagram nel post in cui annuncia che avrà un bebè.

Immediata una pioggia di commenti da parte dei fan e degli amici della coppia, da Tommaso Zorzi a Sara Daniele, da Paola Turani a Beatrice Valli. Al momento mancano gliauguri ufficiali dei futuri nonni Michelle e Eros, ma di sicuro non tarderanno ad arrivare.

La gravidanza anticipata da Chi?

I rumors sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti hanno cominciato a susseguirsi a partire dai primi di agosto, quando il settimanale Chi? pubblicò il gossip su un test di gravidanza acquistato in Puglia mentre la futura mamma si trovava in vacanza con la madre Michelle. Immediato il giallo su chi delle due ne avesse avuto bisogno. Poi è stata la volta della ricerca degli indizi attraverso le foto e i video pubblicati dalla conduttrice su Instagram o di qualche passo falso da parte dei futuri nonni, che non c'è stato.

