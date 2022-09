Aurora Ramazzotti incinta, la dedica di nonno Eros dall'Arena di Verona è da brividi

Aurora Ramazzotti ha finalmente rotto il silenzio e gridato al mondo la conferma della sua gravidanza. La figlia maggiore di Michelle Hunziker aspetta un figlio (o una figlia) dal compagno Goffredo Cerza, e dopo l'annuncio ufficiale c'era grande attesa per la reazione pubblica dei futuri nonni. Immediata quella della nonna, via social, mentre nonno Eros Ramazzotti ha scelto il luogo che gli è più congeniale, il palcoscenico, per dedicare un pensiero dolcissimo alla figlia e al nipotino che verrà.

Eros Ramazzotti, il gesto nei confronti di Aurora che ha fatto emozionare il pubblico all'Arena di Verona

Il messaggio di Eros Ramazzotti per Aurora

Chi ha cercato sul profilo Instagram del cantautore romano una traccia della gioia che ha travolto la famiglia è rimasto deluso: Eros ha scelto il palco dell'Arena di Verona, dove è in tour, per cantare tutto l'amore che ha per la figlia e per la creatura che porta in grembo. Il messaggio d'amore è stato condivido su Instagram da Giulia De Lellis, che ha assistito al concerto insieme all'amica Aurora e a Goffredo Cerza, confessando di non essere riuscita a trattenere le lacrime.

Le parole per il nipotino (o nipotina)

«Mi fai diventare nonno - dice Eros rivolgendosi ad Aurora - lo voglio sul palco con me, che sia maschio o che sia femmina. L'importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo». Un momento di grandissima emozione, la stessa che ha permeato tutta la serata e che - con la consapevolezza dell'ufficialità della gravidanza - ha trovato finalmente libero sfogo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 13:27

