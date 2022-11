Aurora Ramazzotti, la gravidanza fa paura: «Incubi tutte le notti da quando sono incinta». Cosa ha detto

Aurora Ramazzotti sta trascorrendo la gravidanza tra le Alpi carniche in Friuli-Venezia Giulia, insieme a compagno Goffredo Cerza. Ma nonostante sia avvolta dall'amore della famiglia, la figlia di Eros sembra non riuscire a passare più una notte serena. «Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti», ha detto su Instagram.

Aurora Ramazzotti come sta?

Aurora Ramazzotti si è rivolta ai follower in una story su Instagram e ha parlato di un problema che la sta turbando e che si è presentato da quando ha scoperto di essere incinta. «Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?», ha detto.

Paola Di Benedetto, l'imbarazzo con Rkomi durante X-Factor. E con Berrettini «gioca a nascondino»

La risposta dei follower

In tantissimi hanno risposto al messaggio di Aurora Ramazzotti. La spiegazione principale è che «si tratta di una cosa normalissima e che fa parte della nuova vita che sta per cominciare», le scrivono. Qualcuno le ha consigliato un rimedio che per molti è efficace, ossia la meditazione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 12:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA