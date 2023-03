Aurora Ramazzotti, pancione sempre più grosso: la reazione del gatto Saba infiamma i fan

di Redazione web

Il countdown è partito da tempo, tutti i follower attendono trepidanti la nascita del piccolo Ramazzotti - Cerza, ma il fatidico momento è atteso soprattutto dal gatto di Aurora, Saba. Sempre al suo fianco, il gatto guarda la sua padrona con una faccia un po' contrariata, tanto da rappresentare un meme vivente che Aurora Ramazzotti stessa descrive con una frase: «E anche oggi non ha partorito». Infatti, Saba sembra guardare la figlia di Michelle con uno sguardo deluso e rancoroso, quasi da sembrare affranto dal nascituro che ancora tarda ad arrivare.

Il non parto

I mesi della gravidanza son terminati, ma il piccolo di casa Ramazzotti-Hunziker non vuole nascere. Quanto mancherà? si chiedono i fan della primogenita di Eros che, imperterrita, continua a scherzare sul suo pancione. Proprio poche ore fa, infatti, Aurora ha pubblicato una stories in cui è vestita di rosso e mostra il pancione, perfettamente tondo e alto, com'è tipicamente quando si aspetta un maschietto. Accanto, dei cuori infuocati, pomodori e fragole: simboli affettuosi e descrittivi di una mamma già innamorata del proprio figlio.

Il matrimonio

Ci sarà il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza? La coppia, ormai sempre più vicina al diventare genitori, ha appena sistemato la sua nuova casa e pare stia pensando anche al matrimonio. I fan più attenti hanno notato un dettaglio che potrebbe preannunciare le nozze dopo la nascita del loro bambino. In una delle storie di Michelle Hunziker, in cui la futura nonna fa un primo piano al pancione della figlia, si vede chiaramente la mano sinistra di Aurora adornata di un anello, che ha tutta l'aria di essere un anello di fidanzamento. L'ipotesi è quindi che Goffredo, approfittando anche del fatto che a breve saranno una famiglia, le abbia chiesto di sposarla. In realtà l'anello era già spuntato fuori da Natale, che aveva fatto pensare a un regalo natalizio, ma si crede che potesse essere una proposta di matrimonio. Si parla insomma di nozze segrete, delle quali però ovviamente nessuno conosce ancora i dettagli. Per ora Aurora si sta concentrando sull'imminente parto, che dovrebbe avvenire proprio tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile. La Ramazzotti, secondo alcune indiscrezioni, partorirà in una clinica in Svizzera, la stessa in cui la partorì mamma Michelle.

