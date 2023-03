Aurora Ramazzotti, la foca Godzilla: «Ecco come mi sento in questi giorni»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti ha postato sul proprio profilo Instagram una storia esilarante. Nel video si vede una foca dalle dimensioni davvero grandi e l'influencer ha scritto: «In questi ultimi giorni mi sento coì». La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dovrebbe partorire a breve: è incinta del suo primo bambino che aspetta dal compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti e il filtro di TikTok, il video fa discutere i fan: «Basta con la bellezza artificiale»

Aurora Ramazzotti, pancione esplosivo: «Sei incinta da sei anni o sbaglio?». Nuova polemica, lei stavolta risponde

«Aurora Ramazzotti ha partorito, si chiama Eros junior». E lei commenta così

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ama postare foto e storie sul proprio profilo Instagram, così da tenere informati i suoi numerosissimi follower su come sta andando la sua gravidanza. L'influencer ha più volte spiegato come ormai il suo pancione sia cresciuto a dismisura (per questo si paragona alla foca del video). Al termine della gestazione manca infatti, davvero pochissimo. L'influencer non vede l'ora di conoscere e stringere tra le sue braccia il suo bambino.

Aurora Ramazzotti e il parto

Aurora Ramazzotti ha recentemente parlato del momento del parto che si sta avvicinando. L'influencer ha spiegato alle proprie follower di non avere paura o tensione, ma solo perché è una cosa a cui sta cercando di non pensare molto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA