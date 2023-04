Aurora Ramazzotti, lacrime di gioia per Cesare Augusto. Il rientro a casa dopo il parto: «Cos'è questa puzza?»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti è tornata a casa dopo il parto con il suo Cesare Augusto, il primo figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza e nato il 30 marzo in una clinica in Svizzera. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, in questi giorni poco presente su Instagram per potersi dedicare totalmente al suo bambino, ha interrotto il "silenzio social" per condividere due momenti della sua nuova quotidianità: un tenero abbraccio con il piccolo, e le presentazioni all'altro cucciolo di casa, il gatto Saba Miao.

Lacrime di commozione

Mamma Aurora ha pubblicato una foto in cui tiene accanto a sè Cesare Augusto. Impossibile non notare le tenere dimensioni del bimbo di cinque giorni, grande all'incirca quanto un seno di Aury. Nessun commento, solo una faccina il lacrime (di commozione, ovviamente).

La puzza di latte

Nella seconda foto, Cesare Augusto incontra il gatto di casa. Da buon felino, Saba Miao si tiene a debita distanza dal nuovo arrivato e lo osserva mentre è disteso nella sua seggiolina. Quasi a interpretare i suoi pensieri, Aurora scrive: «Cos'è questa puzza di latte?». Un tenero scatto familiare a chiunque abbia un gatto in casa.

Papà Goffredo

Anche papà Goffredo Cerza è tornato a casa dopo la parentesi Svizzera, e tra le sue storie pubblica quello che più gli è mancato nei giorni fuori Milano: la sua auto, che può finalmente tornare a guidare (stavolta con un passeggero in più).

