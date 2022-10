Aurora e Michelle, gli auguri spciali per Eros Ramazzotti: «Un altro anno di freschezza»

di Redazione web

«Un altro anno di freschezza. Auguri Papotti». La dedica di Aurora Ramazzotti per il 59esimo compleanno del padre Eros Ramazzotti è dolcissima. Un legame indissolubile, rafforzato dall'amore per la musica, li rende sempre più uniti e nessuno dei due si frena nel dimostrarlo ai milioni di follower che li seguono. Un tenero bacio mentre guardano l'obiettivo è in primo piano nel post su Instagram di Aurora che, a gennaio, renderà nonno il padre Eros. Ma a fare gli auguri a Eros è anche l'ex moglie Michelle Hunziker che ha pubblicato una story Instagram mentre per l'occasione. Uno selfie sorridente e la didascalia: «Auguri Erosetto. Ti voglio bene» e ha aggiunto sotto «I presto nonni» riferendosi alla gravidanza in corso della figlia Aurora.

Pioggia di commenti sotto il post con numerosi complimenti per entrambi, oltre agli auguri per il cantante romano. «Tuo papà è un eterno Peter Pan dentro e fuori!» si legge, «Auguri al tuo Amato Papà ! Nostro Poeta», «Bellissimi! Il vostro amore è meraviglioso!», e ancora «Auguri al mio Idolo».

Gli auguri dei vip

Anche sul profilo ufficiale di Eros è stato pubblicato un video durante un concerto per augurargli buon compleanno e nei commenti non sono mancati alcuni suoi colleghi vip. «Auguri Eros!» scrive Laura Pausini, «Auguriiiii fratello» aggiunge Nek e ancora Gigi D'Alessio «Fratello mio auguri». Una sfilza di commenti da parte di cantanti italiani e internazionali che hanno collaborato col big della musica pop italiana, ma anche colleghi che stimano il cantante romano.

