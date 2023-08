Aurora Ramazzotti, il duetto a sopresa con papà Eros: sale sul palco e cantano la "sua" canzone. Il video che commuove

di Redazione web

Aurora ed Eros Ramazzotti si sono esibiti insieme sul palco di Taormina sulle note di uno dei brani più famosi del cantante, ovvero "L'Aurora", canzone che venne scritta proprio per celebrare la nascita della sua prima bambina. Il video ha riscosso moltissimo successo sui social raccogliendo migliaia di like e commenti e diventando virale nel giro di poche ore.

Aurora ed Eros Ramazzotti sul palco

Aurora Ramazzotti, fino a qualche giorno fa, si trovava in Sardegna in compagnia della sua famiglia: mamma Michelle Hunziker, il compagno Goffredo Cerza e il suo bambino Cesare. Poi, ieri ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostrava di essere atterrata a Taormina, in Sicilia. I fan hanno capito più tardi che l'influencer si era recata sull'isola per assistere al concerto di papà Eros Ramazzotti. Aurora ha filmato praticamente quasi tutto il concerto e ha, poi, postato tutto su Instagram.

Al termine del concerto, il cantante ha chiamato sul palco la figlia e insieme a lei ha intonato il brano "L'Aurora", proprio a lei dedicato. Il video ha fatto il giro del web commuovendo i fan di Eros che, ancora una volta, si sono stupiti delle doti canore dell'influencer.

I commenti dei fan

Il video dell'esibizione di Aurora ed Eros Ramazzotti è diventato virale ed è stato condiviso da varie pagine web.

